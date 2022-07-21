Turgutlu Belediyesi evi yanan aileye yardım elini uzattı

Turgutlu’da elektrik kontağından çıkan yangın sonucu hasar gören ailenin evi, Turgutlu Belediyesinin desteği ile yenileniyor.

Turgutluluların iyi ve kötü günlerinde yanlarında olmaya devam eden Turgutlu Belediyesi, bir aileye daha yardım elini uzattı. Atatürk Mahallesi Kurultay Sokakta bulunan evlerinde çıkan yangında zarara uğrayan İn ailesinin yaraları Turgutlu Belediyesi tarafından sarılıyor. Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri ile Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerini yangın yerine yönlendiren Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, yanan evin temizlenmesi ve onarılması talimatı verdi. Ekipler, yangının ardından tahribatın kalıntılarını temizleyerek aileye temizlik yardımında bulundu.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Temizlik İşleri ile Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz, yangın nedeniyle zarar gören ailemizin evinde temizlik, bakım ve onarım çalışması yaparak yangında meydana gelen kalıntıları ortadan kaldırıyor. Turgutlu Belediyesi olarak her hemşehrimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyor, ailemize tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.