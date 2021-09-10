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Turgutlu Belediyesi çocukları tiyatroyla buluşturdu

Turgutlu Belediyesinin çocukları tiyatroyla buluşturduğu “En Güçlü Kim?" Sokak Tiyatrosu, çocuklar ve ailelerin büyük beğenisini topladı.

MANİSA 10.09.2021, 13:12
Turgutlu Belediyesi çocukları tiyatroyla buluşturdu

Turgutlu Belediyesinin çocukları tiyatroyla buluşturduğu “En Güçlü Kim?" Sokak Tiyatrosu, çocuklar ve ailelerin büyük beğenisini topladı.


Turgutlu Belediyesi, Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenliklerinde çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı. Şenliklere katılamayan çocuklar için hazırlanan programla tiyatro çocukların ayağına gitti. 8 gün boyunca kırsal mahalleler ağırlıklı olmak üzere 18 noktada “En Güçlü Kim?" Sokak Tiyatrosu ekibi, çocukları tiyatroyla buluşturdu. Yoğun katılımın yaşandığı sokak tiyatrosu etkinliğinde, çocuklar bol bol güldü ve dans etti. İlk kez tiyatro oyunu izleyen çocukların mutlulukları gözlerinden okundu.


Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcıları Fırat Honaz ve Evren Erbaş Ser ile birlikte çocukları yalnız bırakmayarak oyunları birlikte izledi.


Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenliklerimizin en özel etkinliklerinden biri şüphesiz ki sokak tiyatromuz oldu. Kırsal mahallelerimizde yaşayan çocuklarımız başta olmak üzere hiç tiyatroyla tanışmamış çocuklarımızı ilk kez tiyatroyla buluşturduk. Gerçekleştirdiğimiz bu özel etkinlikle çocuklarımızın tiyatroyu sevdiklerini görmek bizi oldukça mutlu etti. Çocuklarımızın mutluluğu için hayata geçirdiğimiz bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

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