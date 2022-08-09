Turgutlu Belediyesi aşure hayrını gerçekleştirdi

Turgutlu Belediyesi tarafından Muharrem Ayı dolayısıyla eski belediye binası önünde aşure hayrı gerçekleştirildi. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Turgutlu Belediyesinin geleneksel hale getirdiği aşure hayrı bu yıl da yapıldı. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Ahmet Daşkan, Evren Erbaş, Turgutlu Belediyesi Meclis Üyeleri Hüseyin Maliz ve İsmail Parmaksız ile birlikte Aşevi ve Hayır Merkezinde hazırlanan aşureyi vatandaşlara ikram ederek Muharrem Ayı’nın hayırlara vesile olmasını diledi. Başkan Çetin Akın, “Dostluk, kardeşlik, birlik ve beraberlik duygularının daha yoğun yaşandığı Muharrem Ayı’nda hayırlara vesile olması temennisiyle Aşevi ve Hayır Merkezimizde hazırladığımız aşure hayrımızı gerçekleştirdik. Rabbim hayırlarımızı ve dualarımızı kabul; birlik ve beraberliğimizi daim eylesin” dedi.