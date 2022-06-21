Turgutlu Belediye Tiyatrosu yeni yüzlerini arıyor

Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı tiyatro ekibi yeni sezon için yeni yüzlerini arıyor.

Bir dünya klasiği olan Moliere’nin "Cimri" oyunu başta olmak üzere "Kırmızı Kurdele" ve daha çok başarılı oyunu tiyatro izleyicisiyle buluşturan Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı tiyatro ekibi, yeni sezon için hazırlıklarına başladı. Turgutlu Belediye Tiyatrosu, bu çerçevede 2022-2023 sezonu için yeni yüzlerini arıyor. 23 ve üzeri yaş sınırının olduğu başvurular, Atatürk Kültür Sanat ve Gençlik Merkezi’nin Facebook ve Instagram hesaplarından mesaj yoluyla yapılabilecek.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, “Birbirinden güzel ve keyifli oyunlara imza atan belediyemiz tiyatro ekibi, yeni sezonda farklı oyunlarla ve yeni yüzlerle bizimle buluşmaya devam edecek. Tiyatroya gönül vermiş, ekibimizde yer almak isteyen tüm hemşehrilerimizin katılımlarını bekliyoruz” şeklinde konuştu.