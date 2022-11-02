Turgutlu Belediye Meclisi’nde gergin toplantı

Turgutlu Belediye Meclisi Kasım ayı toplantısında gündeme gelen "2022-2023 yılında yatırım programına göre başlanılan ve başlanması planlanan projeler için banka kredisi kullanımı" maddesi, Cumhur İttifakı üyelerinin oy çokluğuyla reddedildi. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Cumhur İttifakı üyelerine tepki göstererek, "Bu meclis Turgutlu tarihi için kara bir leke olmuştur. ’Hayır’ oyu kullanan tüm meclis üyelerimizi şiddetle kınıyorum” dedi.

Turgutlu Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısında gündemin 8. maddesinde yer alan “2022-2023 yılında yatırım programına göre başlanılan ve başlanması planlanan projeler için banka kredisi kullanımı hususu” görüşüldü. Söz konusu madde Cumhur İttifakı Meclis üyelerinin oylarıyla reddedildi. MHP Meclis Üyesi Hasan Buka ise çekimser oy kullandı. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, meclis toplantısının ardından basın açıklamasında bulundu. Sanayi Çarşısı projesini yaparak Turgutlu tarihinin en yüksek maliyetli yatırımını hayata geçirmeye çalıştıklarını aktaran Akın, "Yaklaşık 94 milyon TL’lik proje. Bilindiği üzere kaynak oluşturmak için 4 adet dükkanımızı satışa çıkarmıştık. Bunu da malum piyasa koşullarından dolayı Turgutlu halkı teveccüh etmedi. Biz de dedik ki ‘Sizlerin malını, Turgutlu halkının malını değerli bir şekilde değerlendirelim haraç mezat satmayalım, Turgutlu Belediyesi meclis üyeleri vicdanlıdır, insaflıdır. Bu projenin gerçekleşmesiyle, önünü açmayla ilgili bizlere kredi yetkisi verir.’ Bunun için 18 milyon TL’lik bir kredi talebinde bulunduk; ama ne yazık ki Turgutlu halkının 219 adet malının haraç mezat satılmasına birçoğu o dönemki meclis üyesi sesini çıkarmazken, bizlerin hizmet yapmasını engellemeyle ilgili ret kararı verdiler” dedi.

Turgutlulu vatandaşlara seslenen Akın, sözlerine şöyle devam etti: "Sizlere ait olan hiçbir malı bugüne kadar satmadım; ancak Turgutlu’nun acil ihtiyaçları var. Turgutlu’nun çok acil bir spor salonuna, kapalı Cuma pazarına, Selvilitepe mahallemizde cemevi ve kültür sanat merkezine, Çepnidere ve Çepnibektaş mahallelerimizde düğün salonuna, köy mahallelerimizde asfaltlamalara, ova yollarımızda asfaltlamalara ihtiyacı var. Malum koşullarda bu hizmetleri yapmak ilçe belediyeleri için gerçekten imkansız hale geldi; çünkü kullandığımız mazot 27 TL olmuş, kullandığımız demire, çimentoya yüzde 300 zam gelmiş, işçilik maliyetlerimiz artmış aynı oranda belediyenin gelirleri hiçbir şekilde artırılmamıştır. Bizler hokkabaz değiliz, bizler bugüne kadar şapkadan tavşanı çıkardık, batık bir belediyeyi Türkiye’deki kredisi en yüksek belediye haline getirdik. Allah’a şükür tüyü bitmedik yetimin hakkını yemedik, kimseye yedirtmedik. Bu neyin kini?” Benim satış yetkim var ama ben bu malları doğru şekilde satmak istiyorum, değerinde satmak istiyorum. Turgutlu tarihi için bu meclis kara bir leke olmuştur. Meclis üyeleri tarafından samimiyetimize, bugüne kadarki yönetim anlayışımıza maalesef hak edildiği şekilde değer verilmemiştir. Ben, hayır oyu kullanan tüm meclis üyelerimizi şiddetle kınıyorum ve bu meclisi Turgutlu halkının vicdanına bırakıyorum. Ne yapacaksınız, zannedecek misiniz ki bu yetkileri vermeyince Çetin Akın’ın sırtı yere gelecek, mümkün mü? Hepinize sesleniyorum, hepinize yazıklar olsun diyorum”