Turgutlu Azerbaycan Kültür Derneği Manisa’da ziyaretlerde bulundu

Kısa bir süre önce genel kurulunu gerçekleştiren Turgutlu Azerbaycan Kültür Derneği Başkanı Ünal Kağba ve yönetim kurulu üyeleri Manisa’da bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Turgutlu Azerbaycan Kültür Derneği Başkanı Ünal Kağba, Yönetim Kurulu Üyeleri Bayram Balo, Bayramali Çelikten ve Kadın Kolları Başkanı Kimya Anlı gerçekleştirilen genel kurulun ardından Manisa’da ziyaretler gerçekleştirdi. Başkan Kağba ve beraberindeki dernek yönetim kurulu üyeleri, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Vali Yardımcısı Volkan Köksal, Manisa İl İdare Kurulu Müdürü Cihangir Deniz ve İhlas Haber Ajansı (İHA) Manisa bürosunu ziyaret etti. Derneğin yeni yönetim kurulunu tanıtan ve faaliyetleri hakkında bilgi veren Başkan Kağba, Azerbaycan ve Türkiye’nin iki kardeş ülke olduğuna dikkat çekerek, iki ülke arasındaki bağların son yıllarda daha da güçlenmesinin kendilerini memnun ettiğini belirtti. ’Tek millet iki devlet’ söyleminin sadece bir söylem olmadığını kaydeden Başkan Kağba, Azerbaycan kültürünü tanıtmaya devam edeceklerini sözlerini ekledi.