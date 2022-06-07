Turgutlu adım adım yenileniyor

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri yapılan program dahilinde çalışmalarını sürdürüyor.

Havaların iyi gitmesini fırsat bilen Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri asfalt çalışmalarına hız verdi. Kent genelindeki yollarda zamanla oluşan bozulmalar ve çökmelere karşı çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, daha önceden tespit edilen yollarda asfalt yama ve asfalt hazırlık işlemlerine devam ediyor. Çalışmalarda ekipler Derbent, Güney ve İzzettin mahalleleri ile birlikte Özgün, Hürriyet, Özenç, Armağan ve Çağdaş Sokakta asfalt yama çalışmalarını tamamladı. Ergenekon Mahallesinde ise zemin hazırlıklarının tamamlanmasının ardından asfalt serim işlemi gerçekleştirilecek.

Yol yenileme çalışmalarıyla birlikte parke taşı tamiratlarına da bir yandan devam eden ekipler, Derbent Mahallesi, Akçakmak Yolu, Çamlıca Yolu ile birlikte Magosa, Oğul, Mert, Bozdağ Sokakta parke tamirat çalışmalarını gerçekleştirdi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise kent genelinin çehresini değiştirmeye devam ediyor. Ekipler Hacı Muharrem Camisinin boyama ve bakım çalışmalarını tamamladı. Yunusemre Camisinin ise dış cephe boyama çalışmalarına gün boyu devam etti. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Turgutlu genelinde parklarda ve yeşil alanlarda budama, bakım, çim ve çiçek dikimi çalışmalarını sürdürüyor.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan, “Her mahallemize eşit kalitede hizmet götürme anlayışımızla kentimizin genelinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yapımı devam eden çalışmalarımızı en kısa süre içerisinde tamamlayacağız. Bununla birlikte ilçemizin farklı noktalarında ihtiyaçlar doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Ekip arkadaşlarıma teşekkür eder, kolaylıklar dileriz” dedi.