TURBEM’de yeni dönem seviye tespit sınavı ile başlıyor

Turgutlu Belediyesi Eğitim ve Kurs Merkezinde (TURBEM) yeni dönem için seviye tespit sınavı 28-29 Haziran’da yapılacak. Sınav için ön kayıtlar ise 24 Mayıs Pazartesi günü başlayacak.

Turgutlu Belediyesi tarafından eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla kurulan, alanında uzman eğitimciler tarafından konu anlatımları ve soru çözümleriyle lise ve üniversite adayı öğrencileri sınava hazırlayan TURBEM’de yeni dönem için hazırlıklara başlandı. Liselere Giriş Sınavına hazırlanan 8. sınıflar ile Yüksek Öğretim Kurumları Sınavına hazırlanan 12. sınıflar için 28 - 29 Haziran’da seviye tespit sınavı gerçekleştirilecek. Sınava kayıt için ön başvuru ise 24 Mayıs Pazartesi günü başlayıp 18 Haziran Cuma günü sona erecek.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, “Lise ve üniversite adayı öğrencilerimizin sınavlarına en iyi şekilde hazırlanmaları amacıyla kurduğumuz TURBEM’de 2021 - 2022 Eğitim Öğretim Dönemi için hazırlıklarımıza 28 - 29 Haziran tarihlerinde gerçekleştireceğimiz seviye tespit sınavı ile başlıyoruz. 24 Mayıs Pazartesi günü itibariyle sınava kayıt için ön başvurular Atatürk Bulvarı üzerinde yer alan TURBEM Binamızda yapılacak. Geleceğimizin aydınlık yüzleri gençlerimizin en iyi koşullarda eğitim almaları adına üzerimize düşen tüm görevleri yerine getirmeyi sürdüreceğiz. Lise ve üniversite sınavlarına hazırlanacak olan öğrencilerimizi seviye tespit sınavımıza kayıt olmaya davet ediyorum” dedi.