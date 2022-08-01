TURBEM’de yeni dönem için kayıtlar devam ediyor

Turgutlu Belediyesi Eğitim Merkezi’nde (TURBEM) 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı 15 Ağustos 2022 Pazartesi günü başlıyor. TURBEM’e kayıtlar ise devam ediyor.

Turgutlu Belediyesi tarafından eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak adına hayata geçirilen ve bu seneki Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) önemli bir başarı elde eden TURBEM’de yeni dönem 15 Ağustos 2022 Pazartesi günü başlıyor. Alanlarında uzman eğitimci kadrosuyla LGS ve YKS’ye hazırlanan 8, 12 ve mezun öğrencilerin sınav hazırlık süreçlerine destek olan TURBEM’de 8 ve 12. sınıflar için kurslar, 15 Ağustos 2022 Pazartesi günü itibariyle başlayacak. Mezun gruplar ise eylül ayında kurslara başlayacak.

TURBEM’e kayıtlar devam ediyor

Geçtiğimiz günlerde açıklanan LGS yerleştirme sonuçlarının ardından yüzde 99’luk yerleştirme ve yüzde 10’luk fen lisesi başarı oranıyla farkını ortaya koyan TURBEM’de kayıtlar ise devam ediyor. 15 Eylül 2022 Perşembe gününe kadar sürecek olan kayıtlar, Atatürk Bulvarı üzerinde yer alan TURBEM Binası’nda yapılıyor. Sınav hazırlık kursları hakkında 0236 312 73 01 ve 0236 313 21 22 numaralı telefonlar üzerinden detaylı bilgi alınabilir.

Yoğun bir tempoyla LGS ve YKS’ye hazırlanacak olan öğrencilere başarı dileklerini ileten Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, “Belediyemiz Eğitim Merkezinde 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı için sınav hazırlık kurslarımız 15 Ağustos’tan itibaren başlıyor. Yoğun bir çalışma programıyla LGS ve YKS’ye hazırlanacak olan öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Sınavlara hazırlanacak olan öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyorum. TURBEM’e kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerimizi ise Atatürk Bulvarı üzerinde yer alan TURBEM binamıza bekliyoruz” şeklinde konuştu.