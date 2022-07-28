TURBEM’de LGS başarısı

Turgutlu Belediyesi Eğitim Merkezi (TURBEM) 25 Temmuz’da açıklanan LGS yerleştirme sonuçlarının ardından yüzde 99 yerleştirme oranıyla büyük başarıya imza attı.

Turgutlu Belediyesinin en önemli eğitim projelerinin başında gelen TURBEM, açıklanan LGS sonuçlarıyla başarısını bir kez daha ortaya koydu. Uzman eğitmenler eşliğinde LGS’ye hazırlanan 125 öğrenciden ilk 17’si Ege Bölgesi’ndeki fen liselerine tercih yapıp girebilecek puan aldılar. Söz konusu 17 öğrenciden 9’u fen liselerine yerleşirken, 2 öğrenci ise birçok fen lisesinden yüksek puanla alan Anadolu liselerine yerleşti. Üç öğrenci ise özel okullara burslu olarak yerleşmeyi başardı.

TURBEM, LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından yüzde 99’luk yerleştirme, yüzde 10’luk fen lisesi başarı oranıyla farkını ortaya koydu. TURBEM’de eğitim gören öğrencilerin başarısından mutluluk duyduklarını ifade eden Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, “TURBEM Merkezimizde eğitim gören öğrencilerimizin başarısından gurur ve mutluluk duyuyoruz. Öğrencilerimizin nitelikli eğitim almaları amacıyla hizmet ettiğimiz merkezimizde önümüzdeki yıl hazırlıklarımıza ise şimdiden başladık. Gelecek yıl da öğrencilerimize destek olarak hem LGS hem de YKS’de daha da fazla başarılı sonuç almaları için elimizden gelen tüm gayreti göstermeye devam edeceğiz. Öğrencilerimizi yürekten kutluyor, eğitim hayatları boyunca başarılarının daim olmasını diliyorum” dedi.