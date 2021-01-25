TURBEM’de ikinci dönem kayıtları başladı

Turgutlu Belediyesi Eğitim Merkezinde (TURBEM) ikinci dönem kayıtlar başladı. Yüz yüze eğitimler ise 2 Şubat Salı gününden itibaren başlayacak.

Turgutlu’da yaşayan ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine sınava hazırlık dönemlerinde destek olunması amacıyla kurulan TURBEM’de ikinci dönem için kayıtlar başladı. 8 ve 12. sınıflar ile mezun öğrenci gruplarına yönelik yüz yüze eğitimler ise 2 Şubat 2021 Salı gününden itibaren başlayacak.

TURBEM’e kayıtlar ise Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü (7. Kat) ile TURBEM Binasında yapılacak. Kayıtlar hakkında 0236 313 21 22 numaralı telefondan detaylı bilgi alınabilir.

TURBEM’de ikinci dönem kayıtlar hakkında açıklamada yapan Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, “Turgutlu Eğitim Merkezimizde ikinci dönem kayıtlarımız başladı. Lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan 8 ve 12. sınıflar ile mezun grubu öğrencilerimizin sınavlarına en iyi şekilde hazırlanmalarını sağlamak amacıyla 2 Şubat Salı gününden itibaren yeniden yüz yüze eğitimlerimize başlayacağız. Kayıtlar ise Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz ile TURBEM Binamızda yapılacak. Lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan tüm gençlerimizi eğitim merkezimize ve kayıt yaptırmaya bekliyoruz” dedi.