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Tümgeneral Tayanç’tan Vali Karadeniz’e ziyaret
ISPARTA EĞİRDİR DAĞ KOMANDO OKULU VE EĞİTİM MERKEZİ KOMUTANI TÜMGENERAL EMRE TAYANÇ, 1. KOMANDO EĞİTİM TUGAY KOMUTANI TUĞGENERAL SEBAHATTİN KALKAN İLE BİRLİKTE MANİSA VALİSİ YAŞAR KARADENİZ’İ ZİYARET ETTİ.
MANİSA 12.10.2020, 16:09
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Isparta Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Sebahattin Kalkan ile birlikte Manisa Valisi Yaşar Karadeniz’i ziyaret etti.
Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Isparta Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç ile Manisa 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Sebahattin Kalkan’ı makamında ağırladı.
Vali Karadeniz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek ziyaretleri sebebiyle Tümgeneral Tayanç ve Tuğgeneral Kalkan’a teşekkür etti. Tümgeneral Tayanç ziyaretin anısına Vali Karadeniz’e hediye takdim etti.
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