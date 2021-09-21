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Tuğla fabrikaları fotoğrafçıların ilgi odağı oldu

Manisa’da bulunan tuğla fabrikaları, fotoğraf severlerin ilgi odağı oldu. Kurutulmak için dizilen tuğlaların ritmik görüntüsü, amatör fotoğrafçıların uğrak yeri haline geldi.

MANİSA 21.09.2021, 12:11
Tuğla fabrikaları fotoğrafçıların ilgi odağı oldu

Manisa’da bulunan tuğla fabrikaları, fotoğraf severlerin ilgi odağı oldu. Kurutulmak için dizilen tuğlaların ritmik görüntüsü, amatör fotoğrafçıların uğrak yeri haline geldi.

Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesinde bulunan iki adet tuğla üretim fabrikası, fotoğraf severlerin uğrak mekanı haline geldi. Hem tuğla yapım aşaması hem de kurutulmak üzere zemine sıralanan tuğlaların ritmik görüntüsü, fotoğraf severleri kendisine çekiyor. Manisa Fotoğraf Derneği (MAFOD) Kurucu Üyesi İsmail Aybey, “Biz fotoğraf tutkunları için ritim çok önemli bir unsurdur. Tuğla üretimi esnasında kurutulmak üzere bırakılan tuğlaların dizilişini kadrajlarımıza yansıtmak çok güzel bir duygu. Şayet geniş açılı lenslerle çekim yapılırsa başarılı sonuçlar alınabilir. Zaman zaman arkadaşlarla buraya gelerek fotoğraf çalışmaları yapıyoruz.” şeklinde konuştu.

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