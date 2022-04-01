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TÜBİTAK’a Manisa damgası

TÜBİTAK 16. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması İzmir Bölge Töreni’nde Manisalı öğrenciler aldıkları derecelerle bir rekora imza attı. 23 projeyle en fazla katılım sağlayan 2. il olan Manisa, 6’sı birincilik, 2’si ikincilik ve biri üçüncülük olmak üzere toplam 9 ödül birden aldı. Yarışmada 6 birincilik kazanan öğrenciler, 16. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Finalinde yarışmaya devam edecek.

MANİSA 01.04.2022, 10:07
TÜBİTAK’a Manisa damgası

TÜBİTAK 16. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması İzmir Bölge Töreni’nde Manisalı öğrenciler aldıkları derecelerle bir rekora imza attı. 23 projeyle en fazla katılım sağlayan 2. il olan Manisa, 6’sı birincilik, 2’si ikincilik ve biri üçüncülük olmak üzere toplam 9 ödül birden aldı. Yarışmada 6 birincilik kazanan öğrenciler, 16. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Finalinde yarışmaya devam edecek.

TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nın bu yıl 16’ncısı düzenlendi. Yarışmada İzmir bölgesi olarak ifade edilen; Ege Bölgesi illerinden Aydın, Denizli, İzmir, Manisa, Muğla ve Uşak illeri yer aldı. 6 ilin ortaokul öğrencilerinin danışman öğretmenlerinin desteğiyle hazırlayıp başvurduğu projelerden ilk 100’ü Ege Bölge Sergisine davet edildi. Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul/kurumlardan 2021-2022 eğitim-öğretim yılında ilk kez 144 proje başvurusu yapılırken, bu projelerden 23’ü İzmir Bölge Sergisine davet edildi. Manisa, bölgede yer alan iller arasında en fazla projeyle bölge sergisine davet edilen ikinci il oldu. 28-30 Mart tarihleri arasında Ege Üniversitesi 50. Yıl Spor Salonu’nda 3 gün boyunca süren sergide Manisalı öğrenciler ziyarete gelen izleyicilere projelerini anlattı. 16. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması İzmir Bölgesi ödül töreni ise 31 Mart tarihinde Ege Üniversitesi Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Ödül Töreninde Manisa’dan bölge sergisine çağrılan 23 projeden, 6’sı birincilik, 2’si ikincilik ve biri de üçüncülük olmak üzere toplam 9 proje derece alarak büyük bir başarıya imza atıldı.

Manisalı öğrencilerin aldığı dereceler

Biyoloji alanında; Manisa Soma Bilim ve Sanat Merkezi öğretmeni Ertan Öz danışmanlığında Mahir İhsan Cebeci, Efe Çamzeybek, Azra Uzun birinci oldu. Tarih alanında; Manisa Bilim ve Sanat Merkezi öğretmeni Sözer Vurgun danışmanlığında Oğuzhan Mete Toköz, Emir Efe Gül, Mehdi Ali Akyay birinci oldu. Teknolojik Tasarım alanında; Özel Manisa Modern Eğitimin Rotası (MER) Koleji Ortaokulu öğretmeni Hediye Tutal danışmanlığında Bertuğ Tunga Yılmaz birinci oldu. Özel Manisa Modern Eğitimin Rotası (MER) Koleji Ortaokulu öğretmeni Feriha Ünal Durak danışmanlığında; Elif Haspolat, Ayhan Ertik, Leyla Demir birinci oldu. Türkçe alanında; Manisa Akhisar Bilim ve Sanat Merkezi öğretmeni Burak Akgün danışmanlığında Ahmet Mete Doğru birinci oldu. Yazılım alanında; Manisa Özel İzmir Türk Koleji Ortaokulu öğretmeni Duygu Görgülü danışmanlığında Eylül Çiftçi, Ege Arslan birinci oldu. Coğrafya alanında; Manisa Koldere Şehit Mehmet Burhan Ortaokulu öğretmeni Zeynep Narin Canpolat danışmanlığında Eslem Tutal, Özlem Vardı ikinci oldu. Fizik alanında; Manisa Bilim ve Sanat Merkezi öğretmeni Metin Derinkaya danışmanlığında Işıl Karadal, Ömer Seyfi Dörmen, Atahan Sökmen ikinci oldu. Matematik alanında; Manisa Ahmetli Barbaros Ortaokulu öğretmeni Gülüzar Kuran Karakaş danışmanlığında Rukiye Özkan, Melek Beyza Ertürk üçüncü oldu.

TÜBİTAK 16. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Finali 6-10 Haziran’da gerçekleşecek. Bölge sergisinde birincilik ödülü alan Manisa’nın 6 takımı danışman öğretmenleri ve öğrencileri finalde projeleriyle yarışmaya devam edecek.

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