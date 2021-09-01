TÜBİTAK destekli ’Nükleer Bilimler Okulu’ Projesi tamamlandı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi yürütücülüğünde gerçekleştirilen ve TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları programı kapsamında desteklenen ’Bilim Sanat Merkezlerinde Görevli Fen Bilimleri Öğretmenlerine Yönelik Nükleer Bilimler Okulu’ proje etkinlikleri tamamlandı.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ın video konferans yoluyla katıldığı proje toplantısının açılışında Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kazaz, Genel Sekreter V. Doç. Dr. Bora Canbula ve Rektör Danışmanı Doç. Dr. Fehmi Bardak hazır bulundu.

Rektör Yardımcısı Kazaz, “Sayın başkanımıza üniversitemiz bünyesinde yürütülen TÜBİTAK destekli projelere verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Manisa Celal Bayar Üniversitesi TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları programı kapsamında desteklenen 42 projeden 2 projeye ev sahipliği yapmaktan büyük bir mutluluk duymaktadır.” ifadelerine yer verdi. Proje yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi Emre Uygur’dan proje ile ilgili bilgi alan TÜBİTAK Başkanı Mandal, katılımcılar ile görüştükten sonra şunları söyledi: “Türkiye gelişirken enerjiye olan ihtiyacı da artmaktadır. Bu ihtiyacın karşılanmasında nükleer enerji önemli bir yere sahiptir. Son yıllarda Türkiye’de bu alanda atılan adımlara ek olarak yeni 4. Nesil nükleer reaktörler üzerine çalışılması gerekmektedir. Bu açıdan söz konusu projeye katılım sağlayan öğretmenlerin yetiştireceği öğrencilerin ihtiyaç duyulan alanlarda çalışmalar yapması noktasında doğru ve bilimsel bilgilerle yönlendirilmesi açısından projeyi önemsiyoruz. Proje etkinliklerini yürüten Manisa Celal Bayar Üniversitemizi ve paydaş kurumlarımızı, proje ekibini ve katılımcıları yürekten kutluyorum.”

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Prof. Ümit Doğay Arınç kültür merkezinde gerçekleşen kapanış töreninde konuşan Proje Yürütücüsü Uygur, “Projemizin yazım aşamasından uygulanmasına kadar her aşamada destek veren Başta Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Ataç ve üniversite yönetimimize şükranlarımı sunuyorum. Projemize destek veren TÜBİTAK başkanımız Prof. Dr. Hasan Mandal’a, kıymetli vaktini ayırarak bizlerle olan Cumhurbaşkanlığı Bilim Danışmanı Prof. Dr. Uğur Çevik’e, TÜBİTAK Bilimsel Eserler Editörü Dr. Mustafa Orhan’a, paydaş kurumlarımız olan Ege Üniversitesi, Sinop Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yunusemre Belediye Başkanlığımıza çok teşekkür ediyorum. Ayrıca proje çalışmaları münferit olmayıp bir ekip işi olup, ekibimizde bulunan araştırmacılarımıza, eğitmenlerimize, rehberlerimize ve katılımcılarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

Kapanış konuşmasını gerçekleştiren Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kazaz ise şunları söyledi: “TÜBİTAK 4005 programı kapsamında 42 projeden 2 proje Manisa Celal Bayar Üniversitesi yürütücülüğünde gerçekleştirilmektedir. Manisa Celal Bayar Üniversitesi yürütücülüğünde, TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları destekleme programı kapsamında desteklenen ’Bilim Sanat Merkezlerinde Görevli Fen Bilimleri Öğretmenlerine Yönelik Nükleer Bilimler Okulu’ başlıklı projenin amacı; Bilim Sanat merkezlerinde görevli Fen Bilimleri Öğretmenlerine nükleer bilimler ile ilgili tarafsız ve bilimsel gerçeklere dayalı eğitim vermek olarak belirlenirken, projede hedef kitle olarak bilim ve sanat merkezlerinde (BİLSEM) görevli Fen Bilimleri öğretmenleri seçilmiştir. Bunlardan biri olan projemizde Türkiye’nin nükleer enerji santralinin kurulduğu Mersin iliyle beraber Türkiye’nin çeşitli illerinde görevli 25 öğretmenin katılımıyla nükleer bilimlerin günümüz teknolojisiyle entegre bir biçimde, katılımcı merkezli, konuya yönelik ilgi ve merak uyandıran, konu ile ilgili son teknolojik yöntem ve tekniklere yönelik bilgi ve becerileri yenilikçi yaklaşımlar eşliğinde, sadece enerji alanıyla değil, tıp, endüstri ve arkeoloji alanlarındaki uygulamaları da içerecek şekilde dijital öğrenme araçları ile entegreli bir biçimde gerçekleştirilmiştir. Projemiz Manisa Celal Bayar Üniversitesinin yürütücülüğüyle beraber Ege Üniversitesi, Sinop Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yunusemre Belediye Başkanlığı paydaş kurum olarak yer almaktadır. Projemize destek veren tüm paydaş kurumlarımızı, proje yürütücümüzü ve ekibini, siz değerli katılımcılarımızı yürekten kutluyor, Manisa Celal Bayar Üniversitesinde sizleri ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek istiyorum."

Tören, teşekkür ve katılım belgelerinin dağıtılması ve tüm katılımcıların yer aldığı aile fotoğrafının çekilmesi ile sona erdi.