Trafikte kural ihlali yapanlar havadan tespit edildi

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ile Manisa İl Emniyet Müdürlüğünün ortak yürüttüğü helikopter destekli trafik denetiminde, kurallara uymayan 89 araç sürücüsüne 47 bin TL para cezası uygulanırken, 17 araç da trafikten men edildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ve Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Manisa-Turgutlu Devlet Karayolu, Salihli-Gölmarmara-Akhisar Devlet Karayolu ve Manisa-Akhisar Devlet Karayolunda Aydın Jandarma Filo Komutanlığından görevlendirilen helikopterle, Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı 9 jandarma trafik timi, 1 motosikletli trafik timi, 2 motosikletli asayiş timi, 5 jandarma asayiş timi, 6 bölge trafik ekibi olmak üzere toplam 57 personel ile havadan helikopterle trafik denetimi yapıldı. Denetim sonucunda bin 128 araç kontrol edilirken, trafik ihlali yapan 89 araç ve sürücüsüne 47 bin 325 TL trafik idari para cezası uygulandı. Ayrıca denetimde, 17 araç trafikten men edilirken, 1 adet çalıntı kaydı, 1 adet yakalama kaydı olmak üzere toplam 2 adet araç ile yoklama kaçağı olarak aranan 1 şahıs yakalandı.