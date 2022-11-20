Trafik kazası mağdurları sürücülere seslendi: "Kurallara uyun"

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü koordinatörlüğünde Trafik Jandarması personelleri “Bu yolda hep birlikteyiz” projesi çerçevesinde trafik kazası mağdurlarını ziyaret etti.

"Dünya Trafik Kazası Mağdurları Günü" dolayısıyla İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan “Bu yolda hep birlikteyiz” projesi çerçevesinde Manisa İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü koordinatörlüğünde Trafik Jandarması personeli trafik kazaları nedeniyle zarar gören vatandaşları ziyaret etti. Hem kendileriyle yakından ilgilenen jandarma personeli ayrıca mağdurların mesajlarını vatandaşlara iletti. Trafik kazalarından dolayı oluşan tehlikenin boyutuna dikkat çekilmesi, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının önüne geçilmesi, toplum bilinci ve farkındalık oluşturulması amacıyla hazırlanan projede trafik kazaları nedeniyle mağdur olan vatandaşlar kurallara uyulması çağrısında bulundu.

Projede trafik kazalarında insan faktörünün belirleyici olduğu ve emniyet kemeri kullanımının, kask takmanın ve traktörlerde roops (kabin) bulundurulmasının ölümleri ve yaralanmaları azaltacağının vurgusu yapıldı.

2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesinde; 2030 yılı hedefi olan Trafik kazaları sonucu ölümlerin ve ciddi yaralanmaların yüzde 50 azaltılması, 2050 yılında hiçbir vatandaşın ölmediği ve ciddi derecede yaralanmadığı bir ülke hedefine ulaşılması için Manisa İl Jandarma Komutanlığı olarak yoğun çalışmalara devam edileceği belirtildi.