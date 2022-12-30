Trafik güvenliği minik dedektiflere emanet

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz trafik bilinci ve güvenliğini artırmak, farkındalık oluşturmak amacıyla, 81 ili gezen İçişleri Bakanlığı Mobil Trafik Eğitim Tırında eğitim alan minikleri ziyaret etti. Çocukların eğitim faaliyetine de katılan Vali Karadeniz, eğitim sonrası öğrencilere ‘Trafik dedektifi’ kartlarını dağıttı.

Cumhuriyet Meydanında kurulan İçişleri Bakanlığı mobil trafik eğitim tırında çocuklara trafik kuralları ve emniyet kemerinin önemi anlatıldı. Mobil tır ve kurulu bulunduğu uygulama parkurunda eğitim faaliyetlerini inceleyen Vali Yaşar Karadeniz, verilen eğitime ilişkin yetkilerden bilgi aldı.

Çocukların eğitim faaliyetine de katılan Vali Karadeniz, eğitim sonrası öğrencilere ‘Trafik dedektifi’ kartlarını dağıttı. Vali Karadeniz, yeni trafik dedektiflerinin öğrendikleri kurallar gereği bulundukları yerlerde büyüklerini uyarmanın yanında, kendilerinin de büyüdüklerinde aynı kurallara uyarak örnek olmalarını istedi.

Cumhuriyet Meydanında oluşturulan parkurda, gruplar halinde pedallı arabalara binen öğrenciler, emniyet personeli gözetiminde emniyet kemeri, trafik ışıkları, uyarı levhaları ve yaya geçitleri konusunda uygulamalı eğitim aldı.

Trafik kazalarının en aza indirilmesi ve emniyet kemerinin kullanımının önemine dikkati çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikte, 2 gün boyunca toplamda 600 çocuk uygulamalı trafik eğitiminden faydalandı.