Toprak Koruma Kurulu Toplantısı, Vali Karadeniz başkanlığında yapıldı
5403 SAYILI TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNU KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN İL TOPRAK KORUMA KURULU TOPLANTISI, VALİ YAŞAR KARADENİZ'İN BAŞKANLIĞINDA, İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında gerçekleştirilen İl Toprak Koruma Kurulu Toplantısı, Vali Yaşar Karadeniz’in başkanlığında, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde gerçekleştirildi.
Manisa Valisi Yaşar Karadeniz’in başkanlığında yapılan toplantıya; İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Günay Özcan, Defterdar Şenol Gezer, Arazi Toplulaştırma ve Tarımsal Altyapı Şube Müdürü Ahmet Başaran, Manisa Büyükşehir Belediyesi Temsilcisi Orçun Doğan, Celal Bayar Üniversitesi Temsilcisi Özlem Kılıç, Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı İbrahim Demran, DSİ 2. Bölge Müdürlüğü Temsilcisi Yakup Erbay, TEMA Vakfı İl Temsilcisi Sezgin Süner katıldı.
Gündemde yer alan konuların görüşülerek karara bağlandığı toplantı, yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi.
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