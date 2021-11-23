Toplu taşıma esnafını rahatlatacak indirim

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün tarafından toplu ulaşım esnafına verilen müjdeler, Büyükşehir Belediye Meclisi’nden geçti. Oybirliğiyle kabul edilen madde gereği MANULAŞ tarafından elektronik biletleme hizmet karşılığı toplu ulaşım kooperatiflerinden kesilen yüzde 5’lik pay, yüzde 2’ye indirildi. Başkan Ergün, kararın toplu ulaşım esnafına hayırlı olmasını diledi.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı Olağan Toplantısı 2’nci oturumunda Trafik ve Ulaşım Komisyonu’nun MANULAŞ kesintisi ile ilgili raporu oylandı. Raporun oylanmasından önce Başkan Ergün, meclis üyelerine konu ile ilgili bilgi vermesi amacıyla Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün’e söz verdi. Pandemi nedeniyle toplu ulaşım araçlarında yolcu sayısı ve gelirlerinde ciddi düşüş yaşandığını belirten Üstün, “Buna bağlı olarak, Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak elektronik biletleme hizmet karşılığı kestiğimiz yüzde 5 payımız vardı. Bu yüzde 5’lik payımızı yüzde 2’ye düşürüyoruz” dedi. Bu durumun halk otobüsü esnafına aylık 450 ila 500 bin lira civarında bir katkı sağlayacağını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, alınacak kararın toplu ulaşım esnafına hayırlar getirmesini diledi.

Oybirliğiyle kabul edildi

Madde üzerine söz alan Trafik ve Ulaşım Komisyonu Başkanı Arif Alkan da, tamamen esnafa yarayan bir çalışma yapıldığını belirterek, başta Başkan Ergün olmak üzere, Ulaşım Dairesi ve MANULAŞ yetkilileriyle komisyon üyelerine teşekkür etti. Konuşmaların ardından madde oybirliğiyle kabul edildi. Meclis üyelerine teşekkür eden Başkan Ergün, kararın toplu ulaşım esnafına hayırlı olmasını diledi.