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TOKİ’nin kura tarihi korona virüs tedbirleri kapsamında ertelendi

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN ÖNCÜLÜĞÜNDE TOKİ’NİN BAŞLATTIĞI HER YIL 100 BİN YENİ SOSYAL KONUT PROJESİ KAPSAMINDA AKGEDİK’TE İNŞA EDİLECEK 350 KONUTUN KURA TARİHİ TÜM DÜNYADA SALGIN HALİNE GELEN KORONA VİRÜS DOLAYISIYLA ERTELENDİ. TEDBİRLER KAPSAMINDA 5 MAYIS SALI GÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ PLANLANAN ÇEKİLİŞ, 18 HAZİRAN PERŞEMBE GÜNÜ ANKARA’DA SEYİRCİSİZ OLARAK YAPILACAK. KURALAR İNTERNET ÜZERİNDEN CANLI OLARAK YAYINLANACAK.

TOKİ’nin kura tarihi korona virüs tedbirleri kapsamında ertelendi

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN ÖNCÜLÜĞÜNDE TOKİ’NİN BAŞLATTIĞI HER YIL 100 BİN YENİ SOSYAL KONUT PROJESİ KAPSAMINDA AKGEDİK’TE İNŞA EDİLECEK 350 KONUTUN KURA TARİHİ TÜM DÜNYADA SALGIN HALİNE GELEN KORONA VİRÜS DOLAYISIYLA ERTELENDİ. TEDBİRLER KAPSAMINDA 5 MAYIS SALI GÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ PLANLANAN ÇEKİLİŞ, 18 HAZİRAN PERŞEMBE GÜNÜ ANKARA’DA SEYİRCİSİZ OLARAK YAPILACAK. KURALAR İNTERNET ÜZERİNDEN CANLI OLARAK YAYINLANACAK.

29 Nisan 2020 Çarşamba 12:13
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TOKİ’nin kura tarihi korona virüs tedbirleri kapsamında ertelendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde TOKİ’nin başlattığı Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi kapsamında Akgedik’te inşa edilecek 350 konutun kura tarihi tüm dünyada salgın haline gelen korona virüs dolayısıyla ertelendi. Tedbirler kapsamında 5 Mayıs Salı günü gerçekleştirilmesi planlanan çekiliş, 18 Haziran Perşembe günü Ankara’da seyircisiz olarak yapılacak. Kuralar İnternet üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Yunusemre Belediyesi’nin dev konut hamlesi 5 bin 500 Konutluk Akgedik Yunuskent Projesi’nde çalışmalar hızla ilerlerken; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın destekleriyle Toplu Konut İdaresi’nin başlattığı Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi kapsamında bölgede 350 konut daha yapılacak. Projede 245 adet 2+1, 105 adet de 3+1 konut yer alacak. 2 bin 456 başvurunun yapıldığı projede hak sahibi belirleme kuraları 5 Mayıs Salı günü Yunus Emre Millet Çarşısı Konferans Salonu’nda yapılacaktı. Ancak tüm dünyada salgın haline gelen korona virüs (Covid-19) dolayısıyla kura tarihinin ertelendiği duyuruldu. TOKİ’den yapılan açıklamada korona virüs tedbirleri kapsamında kuraların 18 Haziran Perşembe günü saat 16.00’da Ankara’da seyircisiz olarak yapılacağı belirtilirken; İnternet üzerinden de canlı olarak yayınlanacağı ifade edildi.

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