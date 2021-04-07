‘Ticaret Sicili Müdürlükleri e-Belge Eğitimi’ çevrimiçi gerçekleştirildi

Ticaret Sicili Müdürlükleri e-Belge Eğitimi, TOBB ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü personeli ile Ankara Ticaret Sicili Müdürü, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO) adına Ticaret Sicil Müdür Yardımcısı Nazlı Akar, Ticaret Sicil Memuru Mehriban Kocağa Daşdemir ve 22 odadan 49 personelin katılımıyla elektronik ortamda gerçekleştirildi.

Eğitim sonucunda Manisa, Gümüşhacıköy, Borçka, Batman, Gelibolu, Hakkâri, Erzin, Bayındır, Kars, Seydişehir, Nusaybin, Bor, Osmaniye, Siirt, Birecik, Siverek, Şırnak, Hayrabolu, Karahallı, Van, Yozgat ve Yerköy Ticaret Sicili Müdürlüklerinde e-belge hizmeti verilmesiyle tüm ticaret ve sanayi odaları ile ticaret odalarında e-belge hizmeti sunulmaya başlandı.

TOBB ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü işbirliği ile ticaret sicili müdürlüklerince düzenlenen ticaret sicili tasdiknamesi, merkez nakli belgesi, durum belgesi ile iflas ve konkordato belgelerinin (ihale için) elektronik ortamda Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) üzerinde teminini sağlayan hizmet 14 Mayıs 2020 tarihinde devreye alınmıştı. Odaların, hizmet yelpazesinin genişletilmesi, hizmete erişim şekli ve hızının arttırılması ve hizmet kalitesi bağlamında üye memnuniyetinin de arttırılması amacıyla e-belge uygulaması kapsamında bugüne kadar yaklaşık olarak 90 bin belge düzenlendi.