TFF 3.Lig: Turgutluspor: 1- Bayrampaşaspor: 1
TFF 3. Lig 2. Grup’ta 5 haftadır galibiyet yüzü göremeyen Manisa temsilcisi Turgutluspor, sezonun ilk yarısının son maçında evinde konuk ettiği İstanbul temsilcisi Bayrampaşaspor ile 1-1 berabere kaldı.
TFF 3. Lig 2. Grup’ta 5 haftadır galibiyet yüzü göremeyen Manisa temsilcisi Turgutluspor, sezonun ilk yarısının son maçında evinde konuk ettiği İstanbul temsilcisi Bayrampaşaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: 7 Eylül
Hakemler: Egemen Artun xx, Volkan Esen xx, Furkan Kocayıldız xx
Turgutluspor: Mahmut x, Sertan x, Ebrar x, Serhat x, Zeki x (Onur dk.46 xx), Tolga Çokkoşan x (Emirhan Gürler dk.79 xx), Mustafa xx (Tolga Cevher dk.61 xx ), Ekrem x, (Burak dk.67 x), Berkay x, Okan x, Noyan x
Bayrampaşaspor: İlksen xxx, Tolga x, Yiğit xx (İbrahim dk.90+2 ?), Utkan xx, Mertcan xxx (Canpolat dk.68 xx), Ramazan xx (Barış dk.86 x), Alperen xx, Batuhan xx, Gökhan xx, Abbas xx (Yasin dk.90+2 ?), Yusuf xx
Goller: Mertcan (dk.11) (Bayrampaşaspor), Serhat Kot (dk.79 Pen.) (Turgutluspor)
Sarı kartlar: Okan, Ebrar (Turgutluspor), Tolga Kalender, Alperen (Bayrampaşaspor)