TFF 3. Lig: Turgutluspor: 0 - Darıca Gençlerbirliği: 0

TFF 3. Lig 2. Grup 23. haftasında Turgutluspor, konuk ettiği Darıca Gençlerbirliği ile golsüz berabere kaldı.

Karşılaşma öncesinde Turgutlusporlu futbolcular sahaya ‘Geçmiş Olsun Türkiyem’ yazılı tişörtlerle çıkarken, iki takım oyuncuları maç öncesi taşıdıkları pankartla depremzedeler için vatandaşlardan destek istedi. İki takımın da 3 puan parolası ile çıktığı maç golsüz berabere tamamlandı. Bu sonucun ardından Turgutluspor puanını 24’e, Darıca Gençlerbirliği ise 20’ye yükseltti.

Stat: 7 Eylül

Hakemler: Metin Ateş xx, Coşkun Yalçın xx, Neslihan Koç xx

Turgutluspor: Orhan xx, Sertan xx, Serdar xx (Fırat dk. 68 xx), Anıl xx (Mert dk. 46 x), Abdullah Jama xx (Onur dk. 59 x), Emirhan xx, Tolga xx, Mustafa xx (Ekrem dk. 46 x), Yiğit Utku xx, Berkay xx (Muhammed Ebrar dk. 85 ?), Okan x

Darıca Gençlerbirliği: Ali xx, Ahmet xx, Emir xx, Serhat xx (Murat dk. 84 ?), Berkay xx (İhsan dk. 67 x), Kadir Mert xx, Ahmet Özer xx, Ender xx, Muhammed ?(Serhat Uğur dk.9 xx) (Cevat dk.67 x), Ömer xx (Yasin dk. 84 ?), Batuhan xx

Sarı kartlar: Abdullah Jama, Ekrem, Onur (Turgutluspor), Serhat Uğur, Serhat Tunç, Ahmet (Darıca Gençlerbirliği)