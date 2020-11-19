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TFF 3. Lig: Manisaspor: 0 Yeşilyurt Belediyespor: 3

Misli.com 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden Manisaspor, ligin 10. haftasında evinde ağırladığı Yeşilyurt Belediyespor’a 3-0 yenildi.

MANİSA 19.11.2020, 15:18
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TFF 3. Lig: Manisaspor: 0 Yeşilyurt Belediyespor: 3

Misli.com 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden Manisaspor, ligin 10. haftasında evinde ağırladığı Yeşilyurt Belediyespor’a 3-0 yenildi.

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Sercan Yılmaz xx, Erol Ernek xx, Batuhan Bıyıklı xx

Manisaspor: Abdülkadir Taşdemir x, Lider Koç x (Dk. 70 M.Furkan Kaplan x) , Serhat Maden x, Burak Keskin x, Yusuf Tekin x (Dk.46 Bahtiyar Dolmaz x), Gökhan Dincer x, Çağrı Gülcü x, Atakan Cidam x (Dk.H.İbrahim Yazğılı x), Vahap Aydemir x (Dk.46 Kaan Aşnaz x), Mehmet İncebacak xx, Murat Torun x (Dk.51 Anıl Bozkurt x)

Yeşilyurt Belediyespor: İsmail Cengiz xxx, Yasin Elmas xx (Dk.65 Anıl Balakkız x), Fahri Utku Öçalmaz xx (Dk.88 Kemal Başaran ?), Emre Gemici xxx (Dk.89 Berkehan Biçer ?), Akın Akman xx (Dk.89 Gürkan Çiftçi ?), Gökhan Payal xx, Erçin Ilgaz xx, İlker Günaslan xx, Erhan Gözetlik xx, Mücahit Çakır xx, Halil Çelik xx (Dk.75 Sıddık Çelik x)

Gol: Dk. 9-12 Emre Gemici (P), Dk.62 Yasin Yılmaz (Yeşilyurt Belediyespor)

Sarı Kart: Abdülkadir Taşdemir, Kaan Aşnaz (Manisaspor) Yasin Elmas, Halil Çelik (Yeşilyurt Belediyespor)
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