TFF 2. Lig: Somaspor: 2 - Diyarbekirspor: 1

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 23. hafta maçında Somaspor, evinde konuk ettiği Diyarbekirspor’u 2-1 mağlup ederek, galibiyet serisini dört maça çıkardı.

Stat: Soma Atatürk

Hakemler: Batuhan Kolak xx, Abdülhamit Söyler xx, Kadir Akıllı xx

Somaspor: Tunay xx, Mustafa xx, Yasin xx, Melih xxx, Onur xx, Ali xx (Serkan dk.90 ?), Oğuzhan xx, Yılmaz xx, Celal xx (Mücahit dk.88 ?), Abdülkadir xx (Osman dk.62 xx), Özcan xx (Eray dk.90 ?)

Teknik Direktör Burhanettin Basatemür

Diyarbekirspor: Salih x, Şaban x, Emircan x (İzzet dk.87 ?), Emrullah xx, İbrahim xx, Baran xx, Şahin x, Şerif xx, Oğuzhan xx, Serhat x, Cihan xxx (Seymen dk. 81 ?)

Teknik Direktör: İbrahim Cezayir

Goller: Melih (dk.29 ve 90+4 Pen.) (Somaspor), Cihan (dk. 36) (Diyarbekirspor)

Sarı kartlar: Yasin, Onur, Ali, Oğuzhan (Somaspor), Şahin, Cihan (Diyarbekirspor)