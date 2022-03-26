Son Dakika
Trabzon’un Tonya ilçesinde üzerine kaya düşen kamyonette hayatını kaybeden 4 kişinin kimlikleri belirlendi
TFF 2. Lig: Somaspor: 1 - Sarıyer: 1
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 31. hafta maçında Somaspor evinde konuk ettiği Sarıyer ile 1-1 berabere kaldı.
MANİSA 26.03.2022, 19:08
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 31. hafta maçında Somaspor evinde konuk ettiği Sarıyer ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Atatürk Stadı
Hakemler:Ayberk Demirtaş xx, Emrah Uluçay xx, Bülent Korkmaz xx
Somaspor: Tunay xx, Eray Korkmaz x (Osman dk. 86 ?) Yasin xx, Atamer xx, Onur xx, Mustafa xx, Ali x (Mücahit dk. 77 x), Yılmaz xx, Celal x (Orkun dk. 73x), Özcan xx, Eray Pazar x (Abdülkadir dk 77 x)
Teknik Direktör:Burhanettin Basatemür
Sarıyer: Ömer xx, Selim xx, Berkan xxx, Berat xx (Adem dk.86 ?), Cihan x (Oğuzhan dk.74 x), Nuri xx, Mertcan x (Ramazan Çevik dk.69 x), Ramazan Övüç xx, Berat xx, Bahri xx, Taha xx (Mehmet dk.85 ?)
Teknik Direktör: Ekrem Al
Goller: Taha (dk. 69) (Sarıyer), Özcan (dk.88) (Somaspor)