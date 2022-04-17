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TFF 2. Lig: Akhisarspor: 0 - Kırklarelispor:0
TFF 2. Lig beyaz grupta mücadele eden Akhisarspor, ligin 35. hafta karşılaşmasında evinde ağırladığı Kırklarelispor karşısında 0-0 berabere kaldı.
MANİSA 17.04.2022, 17:58
TFF 2. Lig beyaz grupta mücadele eden Akhisarspor, ligin 35. hafta karşılaşmasında evinde ağırladığı Kırklarelispor karşısında 0-0 berabere kaldı.
Stat: Spor Toto Akhisar Stadı
Hakemler: Oğuzhan Aksu xx, Sedat Etik xx, Sefa Özcan xx
Akhisarspor: Halil xx, Recep xx, Kemal xx, Göksu xx, Cengiz xx, Enes xx, Mert xx, Gökmen xx, Cihat xx (Yavuz dk.86 ?), Yusuf Kanal x (Bora dk. 73 x), Oğuzcan x (Mert Efe dk.60 x (Serkan dk. 86 ?))
Kırklarelispor: Mehmet xx, Davut xx, Muhammet xx, Ferhat xx, Canberk xx, Emre Keleşoğlu xx, Serhat xx (Şevki dk.75 x), Enes xx, Furkan x(Berat dk.80 x), Çağrı xx(Harun dk. 90+1 ?), Yaser x(Enes dk.80 x)
Sarı Kart: Dk. 22 Oğuzcan, dk. 31 Enes (Akhisar); dk. 10 Canberk, dk. 66 Muhammet, Dk. 66 Davut (Kırklareli)