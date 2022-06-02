Tevfikiye Hanımlar Lokalinde yaz kursları düzenlenecek

Yunusemre Belediyesi Tevfikiye Hanımlar Lokali, yaz tatilinde çocuklara yönelik kurslar düzenleyerek onların vakitlerini güzel geçirmesini sağlayacak.

Yunusemre Belediyesi çocukların yaz aylarını dolu dolu geçirmesi amacıyla çalışmalarda bulunuyor. Belediye yaz kurslarında çocuklara yönelik jimnastik (5-11 yaş), satranç (7-15 yaş), akıl oyunları (7-15 yaş), Kur’an’ı Kerim okuma (7-15 yaş), 3. 4. 5. ve 6. sınıflara İngilizce ve matematik kursu verecek. Alanında uzman eğitmenler tarafından düzenlenecek kurslara başvurmak isteyen veliler, 3521 Sokak No: 14 adresine gelerek ya da 0 236 237 10 15 nolu telefonu arayarak bilgi sahibi olabilecek.