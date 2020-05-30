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Terminallerde tüm tedbirler alındı

KORONA VİRÜS ÖNLEMLERİ KAPSAMINDA MANİSA'NIN DA İÇERİSİNDE YER ALDIĞI 15 İLDE ŞEHİRLERARASI SEYAHAT YASAĞI 1 HAZİRAN PAZARTESİ GÜNÜ SON BULUYOR. YASAĞIN SON BULACAK OLMASI NEDENİYLE HAREKETE GEÇEN MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI TERMİNALLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ'NE BAĞLI MERKEZ VE 12 İLÇEDEKİ ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALLERİNDEN SEYAHAT EDECEK VATANDAŞLARIN GÜVENLİĞİ İÇİN GEREKLİ TÜM TEDBİRLERİ ALDI. BU KAPSAMDA TÜM TERMİNALLERDE DEZENFEKSİYON UYGULAMALARI GERÇEKLEŞTİRİLİRKEN, VÜCUT SICAKLIĞI ÖLÇÜMÜ VE MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU HUSUSUNDA DA GEREKLİ ÖNLEMLER ALINDI.

Terminallerde tüm tedbirler alındı

KORONA VİRÜS ÖNLEMLERİ KAPSAMINDA MANİSA'NIN DA İÇERİSİNDE YER ALDIĞI 15 İLDE ŞEHİRLERARASI SEYAHAT YASAĞI 1 HAZİRAN PAZARTESİ GÜNÜ SON BULUYOR. YASAĞIN SON BULACAK OLMASI NEDENİYLE HAREKETE GEÇEN MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI TERMİNALLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ'NE BAĞLI MERKEZ VE 12 İLÇEDEKİ ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALLERİNDEN SEYAHAT EDECEK VATANDAŞLARIN GÜVENLİĞİ İÇİN GEREKLİ TÜM TEDBİRLERİ ALDI. BU KAPSAMDA TÜM TERMİNALLERDE DEZENFEKSİYON UYGULAMALARI GERÇEKLEŞTİRİLİRKEN, VÜCUT SICAKLIĞI ÖLÇÜMÜ VE MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU HUSUSUNDA DA GEREKLİ ÖNLEMLER ALINDI.

30 Mayıs 2020 Cumartesi 18:56
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Terminallerde tüm tedbirler alındı

Korona virüs önlemleri kapsamında Manisa’nın da içerisinde yer aldığı 15 ilde şehirlerarası seyahat yasağı 1 Haziran Pazartesi günü son buluyor. Yasağın son bulacak olması nedeniyle harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Daire Başkanlığı Terminaller Şube Müdürlüğü’ne bağlı merkez ve 12 ilçedeki şehirlerarası otobüs terminallerinden seyahat edecek vatandaşların güvenliği için gerekli tüm tedbirleri aldı. Bu kapsamda tüm terminallerde dezenfeksiyon uygulamaları gerçekleştirilirken, vücut sıcaklığı ölçümü ve maske takma zorunluluğu hususunda da gerekli önlemler alındı.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen korona virüs önlemleri kapsamında Manisa’nın da içerisinde yer aldığı 15 ilde uygulanan şehirler arası seyahat yasağı 1 Haziran 2020 Pazartesi günü son bulacağından Büyükşehir Belediye Başkanlığınca işletilen merkez ve ilçelerdeki şehirlerarası otobüs terminallerinde vatandaşların güvenli şekilde seyahat etmesinin sağlanması amacıyla tüm tedbirler alındı. Bu kapsamda otobüs terminallerinin bina içi ortak kullanım alanları, firma acente büroları, terminal içerisinde yer alan işletmeler ve tuvaletlerde dezenfeksiyon uygulamaları gerçekleştirildi. Ayrıca terminal binalarında girişlerde vatandaşların vücut sıcaklığı ölçümlerinin yapılması için de gerekli hazırlıklar yapılırken, vatandaşların maske takma zorunluluğu hususunda da gerekli önlemler alındı.

Bunun yanında, şehirler arası seyahat yasağının kaldırılmasıyla birlikte ilçelerden komşu illere yapılan taşımalar ile Manisa ilçeler arasında yapılan toplu taşıma otobüslerindeki çalışma saatleri yeniden düzenlenerek güncellendi.

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