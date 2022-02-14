Terazileri arızalı çıkan pazarcılara cezai işlem uygulandı

Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede kurulan Laleli Pazaryerinde terazi denetimi yaptı. Denetimde arızalı çıkan 2 teraziye el konulup cezai işlem uygulandı.

Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tüketicilerin korunması amacıyla başlattığı denetimleri sürdürüyor. Ekipler, Laleli Pazaryerinde terazi denetimi gerçekleştirdi. Zabıta ekipleri, pazarcı esnafının terazilerini denetleyerek beyanname ve ayar kontrolü yaptı. Denetimde satıma uygun olmayan 2 adet teraziye el koyan zabıta ekibi, cezai işlem de uyguladı. Denetimlerin hız kesmeden devam edeceği belirtildi.