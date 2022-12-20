Temizlenmeyen bacalar tehlike saçıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, kış mevsiminin kendisini iyice hissettirmesiyle birlikte temizlenmeyen bacalardan kaynaklı ev yangınları ile soba zehirlenmelerine karşı vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, temizlenmeyen bacaların insan yaşamını tehlikeye attığına dikkat çekti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, havaların soğuması ve kış mevsiminin kendisini iyice hissettirmesiyle birlikte soba ve doğalgaz kullanımı kaynaklı karbonmonoksit zehirlenmeleri ile baca temizliği konusunda vatandaşları uyardı. Son zamanlarda temizlenmeyen bacalardan kaynaklı ev yangınlarında artış gözlemlediklerine dikkat çeken İnal, “Bacaların içerisinde oluşan yağ atıkları, ziftler ve kurumlar ateşle birlikte alev almakta ve baca yangınlarını meydana getirmektedir. İhmal edilen bu tabakalar, baca içerisinde bir petrol ürünü gibi tehlike oluşturmaktadır. Tutuşma sonucu baca kanalı boyunca uzayan alev çatının da tamamen yanmasına sebep olur. bu da insan yaşamını tehlikeye atar” dedi.

“Baca temizliği yapmadan soba yakmayın”

Son olarak Akhisar ilçesine bağlı Kethüda Mahallesi’nde bu konuda acı bir olay yaşadıklarını ifade eden İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, “Akhisar ilçemiz Kethüda Mahallesi’nde soba zehirlenmesi olayına ekiplerimiz tarafından müdahale edildi. Ne yazık ki burada bir vatandaşımızı kaybettik. Olay sonrası yaptığımız denetimlerde bacanın temizlenmemesinden kaynaklı geri tepme yaşandığını tespit ettik. Hiçbir şey insan sağlığından daha önemli değil. Bu nedenle kış mevsiminin kendisini iyice hissettirdiğini de dikkate alarak, vatandaşlarımızdan baca temizliği yapmadan sobalarını yakmamalarını önemle rica ediyoruz” dedi.