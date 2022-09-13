Teknofest Samsun finalinden dereceyle dönen öğrenciler Vali Karadeniz’i ziyaret etti

Teknofest 2021 de “Tarım Teknolojileri” alanında 1., “İnsansız Su Altı Sistemleri” kategorisinde ilk 10 içerisinde yer alan Dene Yap Takımı

Samsun’da düzenlenen final sonrasında Manisa Valisi Karadeniz’i ziyaret etti.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz’in desteği ile farklı okullardaki öğrencilerden oluşturulan Dene Yap Takımı, Aselsan’ın düzenlediği ve Mavi Vatan için çok önemli olduğu düşünülen, “İnsansız Su Altı Sistemleri” kategorisindeki yarışmada bu sene finale davet edildi. Manisa’nın ve bölgenin tek takımı olarak Teknofest 2022 Samsun’a davet edilen Dene Yap Takımı başvuran 605 takım arasından ilk 5’te yer alarak Manisa’ya döndü. 605 takımın başvurduğu “İnsansız Su Altı Sistemleri” yarışmasında lise ve üniversite olmak üzere toplamda 549 finalist yarışmacı ve 44 takım finalist olarak yer aldı.

Samsun’dan dereceyle dönen takım Manisa Valisi Yaşar Karadeniz’i ziyaret etti. Ziyarette, kendilerine verdiği destek için Vali Yaşar Karadeniz’e teşekkür eden Dene Yap Takımı, yurtdışı yarışmalara başvurmak için yaptıkları hazırlıklar hakkında da bilgi verdi.

Otonom teknolojilerin mantığının kavranmasının önemine dikkat çeken Vali Karadeniz ”Bu güzel ve başarılı çalışma için hepinizi tebrik ediyorum. Şu anda teknoloji belki biraz oyun gibi gidiyor ama bu iş böyle olur. Bizim zamanımızda bu fotoselli musluklar aynı şekilde oyun gibi gidiyordu. Ama şuan yapılan bu tip robotlar gelecekte birçok alanda kullanılacaktır diye düşünüyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılı dolayısıyla seneye İstanbul’da yapılacak olan yarışmada da inşallah daha güzel başarılar elde edersiniz. Cumhurbaşkanımız, gençlere Teknofest kuşağı diyor biliyorsunuz. Bu artık gördüğüm kadarıyla da toplumumuzun her kesiminden de yavaş yavaş kabul görmeye başladı. Hepinizi yeniden tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum” diye konuştu.

Vali Karadeniz, DeneYap Takımı tarafından yapılan sualtı aracına imza atarak takım öğrencilerine hediyelerini verdi.

Ziyarete İl Müdürü Mustafa Dikici, Danışman Eğitimci Ertuğ Gözaydın ve DeneYap Takımı öğrencileri Ömer Ceyhun Öztürk, Burakhan Arıkanlı, Ege Arın Önler, Kağan Yurtkölesi katıldı.