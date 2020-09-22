Teknik Direktör Seçgin Diyarbekirspor karşılaşmasını değerlendirdi
MANİSASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ AHMET SEÇGİN, MAĞLUBİYET YAŞADIKLARI DİYARBEKİRSPOR MAÇINI DEĞERLENDİREREK, "DİYARBEKİRSPOR MAÇINDA MUHTEŞEM BİR OYUN VE MÜCADELE ORTAYA KOYDUK. SON DAKİKADA YENDİĞİMİZ GOLLE SAHADAN PUANSIZ AYRILDIK. KAZANAN TARAF BİZDE OLABİLİRDİK" DEDİ.
Manisaspor Teknik Direktörü Ahmet Seçgin, mağlubiyet yaşadıkları Diyarbekirspor maçını değerlendirerek, "Diyarbekirspor maçında muhteşem bir oyun ve mücadele ortaya koyduk. Son dakikada yendiğimiz golle sahadan puansız ayrıldık. Kazanan taraf bizde olabilirdik" dedi.
Manisaspor Teknik Direktörü Ahmet Seçgin, kendi sahasında ağırladığı Diyarbekirspor karşısında yaşadıkları mağlubiyet sonrası maçı değerlendirdi. Mücadeleyi umut verici olarak değerlendiren Teknik Direktör Seçgin, "Biraz daha sabırlı olalım. Bu takım kolay kolay maç kaybetmeyecek. Her geçen hafta daha iyi olacağız. Diyarbekirspor maçında muhteşem bir oyun ve mücadele ortaya koyduk. Son dakikada yendiğimiz golle sahadan puansız ayrıldık. Kazanan taraf bizde olabilirdik. Pozisyonlar bulduk. Diyarbekirspor karşısıdaki oyun ve mücadele bizim geleceğe daha emin bakmamız açısından çok önemli. Dediğim gibi, Manisaspor hak ettiği yerlere gelecek" diye konuştu.
Önümüzdeki hafta sonu oynanacak Derincespor maçı hakkında da konuşan Seçgin, “Hafta sonu deplasmanda Derincespor ile oynayacağız. Hedefimiz sahadan puan yada puanlarla ayrılmak. Bunun için sahaya çıkıp var gücümüzle savaşacağız” dedi.
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