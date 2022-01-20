TDBB yönetim kurulu üyeleri Şehzadelerpark’a hayran kaldı

Yeni yılın ilk yönetim kurulu toplantısını yapmak üzere Manisa’nın Şehzadeler ilçesine gelen Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) yönetim kurulu üyeleri, Şehzadeler’in tarihi ve turistik mekanlarını da gezmeyi ihmal etmedi.

TDBB yönetim kurulu üyeleri yeni yılın ilk yönetim kurulu toplantısını Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’in ev sahipliğinde Şehzadeler’de gerçekleştirdi. Toplantının ardından belediyenin hizmetlerini ve projelerini yerinde ziyaret ederek, incelemelerde bulunan konuk belediye başkanları gördükleri tarihi ve turistik mekanlar ve hizmetler karşında Şehzadeler’e hayran kaldı. Konuk belediye başkanları ilk olarak Şehzadeler Belediyesi’nin prestij projeleri arasında yer alan ve dört ayrı temayı içerisinde barındıran Şehzadelerpark’ı ziyaret etti. Adeta tarihte bir yolculuğa çıkan TDBB yönetim kurulu üyeleri, Başkan Çelik’e projesi nedeniyle memnuniyetlerini iletti. Dioramik Mesir Müzesi, Şehzade figürleri, Masal Park ve Minia Şehzadeler bölümlerini büyük bir dikkatle inceleyen konuk belediye başkanları bol bol hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. TDBB yönetim kurulu üyelerinin daha sonraki durağı tarihi Kurşunlu Han’ı ziyaret ederek buradaki sanat atölyelerini gezdi. Restore edilerek bir kültür ve sanat merkezine çevrilen tarihi handa verilen geleneksel el sanatları kursları hakkında bilgi alan konuk belediye başkanları, Başkan Çelik ve kurs eğitmelerinden kursların detaylarını öğrendi. Konuk belediye başkanlarının bir sonraki durağı ise Mevlevihane oldu. Burada da yetkililerden bilgi alan TDBB yönetim kurulu üyeleri, daha sonra kentten ayrıldı.