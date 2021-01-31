TBL: Manisa BBSK: 97- Finalspor: 64
Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımı, Türkiye Basketbol Ligi’nin 16. haftasında evinde ağırladığı Finalspor’u 33 sayı farkla 97-64 yenerek, sezonun ikinci yarısına galibiyet ile başladı. Manisa BBSK’da Marcus Hall, 36 sayı ile maçın en skorer oyuncusu oldu.
Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımı, Türkiye Basketbol Ligi’nin 16. haftasında evinde ağırladığı Finalspor’u 33 sayı farkla 97-64 yenerek, sezonun ikinci yarısına galibiyet ile başladı. Manisa BBSK’da Marcus Hall, 36 sayı ile maçın en skorer oyuncusu oldu.
Maç: Türkiye Basketbol Ligi 16. Hafta karşılaşması
Salon: Muradiye Spor Salonu
Hakemler: Aydın Karaçam, Tolga Edis, Benhür İrcel
Manisa Büyükşehir Belediyespor: Marcus (36), Arda, Faik (5), Kaan (3), Tolga (9), Eren (2), Ramazan (12), Gökhan, Calvin (10), Alican (3), Umut (7), Recep (10)
Baş Antrenör: Ceyhun Cabadak
Finalspor: George (12), Terrell (12), Onur (5), Göktürk (8), Ömer (4), Gurur (5), Murat (10), Doğancan, Emirhan, Mustafa (2), Volkan (9),
Baş Antrenör: Berat Gök
1.Periyot: 16-15
2.Periyot: 19-11
3.Periyot: 32-23
4.Periyot: 30-15Maç Sonucu: 97-64 Manisa lehine