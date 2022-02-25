TBB Başkanı Sağkan Manisa’da temaslarda bulundu

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Avukat Erinç Sağkan, Manisa Baro Başkanı Av. Ümit Rona ve yönetimi Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ü ziyaret etti.

Manisa Barosunun yeni hizmet binasının resmi açılışı için Manisa’ya gelen Türkiye Barolar Birliği Başkanı Avukat Erinç Sağkan açılış öncesi Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ü ziyaret etti.

Sağkan’dan Vali Karadeniz’e ziyaret

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Avukat Erinç Sağkan, Manisa Baro Başkanı Av. Ümit Rona ve yönetimi ile birlikte Vali Yaşar Karadeniz’e nezaket ziyaretinde bulundu.

Manisa Barosu Hizmet Binasının açılışına katılmak üzere Manisa’da bulunduğunu ve Manisa’da olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu söyleyen Sağkan, Vali Yaşar Karadeniz’e misafirperverliğinden dolayı çok teşekkür etti.

Vali Karadeniz de ziyaret sebebiyle Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sağkan’a teşekkür ederek, açılışı gerçekleştirilecek olan Manisa Barosu Hizmet Binasının hayırlı olmasını temenni etti.

Başkan Ergün’ü de ziyaret etti

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Genel Başkanı Ramiz Erinç Sağkan, TBB Yönetim Kurulu Üyesi Abdülbaki Çelebi, Manisa Barosu Başkanı Ümit Rona ve Manisa Barosu Yönetim Kurulu üyelerini ağırladı.

Başkan Ergün, ziyarette TBB Genel Başkanı Sağkan ve Manisa Barosu Başkanı Rona’ya, Manisa Celal Bayar Üniversitesi akademisyenleri tarafından hazırlanan 4 ciltlik ‘Yüzüncü Yılında Milli Mücadele Döneminde Manisa’ isimli kitap serisini ve fincan takımı hediye etti. Manisa Barosu Başkanı Ümit Rona ziyarette, Alaşehir Adliyesi için Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yer tahsisi yapıldığını hatırlatarak, Başkan Ergün’e yer tahsisi için teşekkür etti. Türkiye Barolar Birliği (TBB) Genel Başkanı Ramiz Erinç Sağkan da, yapılan yer tahsisinden dolayı teşekkürlerini ileterek, “Alaşehir Adliyesi bize, hakim ve savcılar için çok büyük bir hizmet olacaktır. Emeklerinize sağlık başkanım, teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“Vatandaşa hizmet birinci önceliğimiz”

Başkan Ergün ziyaretlerinden dolayı TBB Genel Başkanı Sağkan’a teşekkür ederek, göreve seçilmesinden dolayı da hayırlı olsun dileklerini iletti, başarılar diledi. Başkan Ergün, Alaşehir’deki yer tahsisiyle ilgili olarak, “Biz alanı verdik. Alaşehir Belediyesi de kendi alanında kalan bölgenin tahsisini yaptı. İnşallah yakın zamanda çalışmalara başlanır. Sonuçta vatandaşa hizmet birinci önceliğimiz” dedi.

Başkan Ergün, ziyarette Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Manisa’ya yapılan hizmetler, projeler ve çalışmalar hakkında da konuklarına bilgilendirmede bulundu.