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Taylan Sokakta değişim başlayacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Nusret Köklü Bulvarı’nda yaşanan değişimin Laleli Mahalle Muhtarı Yadigar Şahin ve mahalle sakinlerince Taylan Sokak’ta da devam etmesi talebini geri çevirmedi. Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekiplerinin çalışmalarıyla Taylan Sokak da yepyeni bir görünüme kavuştu.

MANİSA 12.02.2021, 12:34
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Taylan Sokakta değişim başlayacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Nusret Köklü Bulvarı’nda yaşanan değişimin Laleli Mahalle Muhtarı Yadigar Şahin ve mahalle sakinlerince Taylan Sokak’ta da devam etmesi talebini geri çevirmedi. Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekiplerinin çalışmalarıyla Taylan Sokak da yepyeni bir görünüme kavuştu.

Hayata geçirdiği çalışmalarla kente değer katmaya devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, Nusret Köklü Bulvarı’nda başlattığı prestij çalışmasıyla kente yeni bir yaşam alanı kazandırıyor. Bölgede yaşanan değişim mahalle sakinlerinin de büyük beğenisini kazandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu’nun yaptığı incelemeler sırasında Laleli Mahalle Muhtarı Yadigar Şahin ve mahalle sakinlerinin Taylan Sokak ile ilgili talebi üzerine harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi, sokakta çalışma başlattı. Bölgede doğal taş ve bunlara uyumlu bitkilerin bir arada kullanılmasıyla oluşturulan kaya bahçesi uygulaması da yapıldı.

"Çalışmaların geri dönüşleri bizi çok memnun etti"

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Kent Estetiği ve Mezarlıklar Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, "Daha önce Genel Sekreter Yardımcımız Ali Öztozlu Nusret Köklü Bulvarı’nda incelemelerde bulunurken, Laleli Mahallesi Muhtarı Yadigar Şahin ve o bölgede oturan vatandaşlar tarafından aynı çalışmanın Taylan Sokağa da devam etmesi talebi gelmişti. Nusret Köklü Bulvarı’nda yaptığımız çalışmaların geri dönüşleri bizi çok memnun etti. Bizler de Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’den aldığımız destek ile onun ağaçlandırma ve şehrimizi güzelleştirme anlamındaki hassasiyetinden yola çıkarak vatandaşlarımızın isteklerini geri çeviremezdik. Ekiplerimizin çalışmalarıyla Taylan Sokak da çok güzel bir hale geldi" dedi. Daire Başkanı Hakan Göktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün önderliğinde Manisa’nın güzelleştirilmesi noktasındaki çalışmalara ara verilmeden devam edileceğini belirtti.
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