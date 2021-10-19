Taşkın riskine kalıcı çözüm

MASKİ Genel Müdürlüğü, Demirci ilçesine bağlı Yeşildere Mahallesinde bulunan dere yatağında prefabrik kutu menfez montajı yaparak taşkın sıkıntısına kalıcı çözüm üretti.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde dere yataklarında yaşanabilecek olası taşkınlara karşı önlem almaya devam ediyor. Demirci’nin Yeşildere Mahallesinde Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışma kapsamında yağışlı havalarda taşkın yaşanan ve yol geçişini engelleyen bölümde kutu menfez montajı yapıldı. Mahalle sakinleri yapılan çalışma için MASKİ’ye teşekkür etti.

“Çok büyük bir sıkıntımız giderildi”

Mahalle Muhtarı Ercan Topuz, “Çalışmadan çok memnunuz. Yağışlı havalarda araçlarımız ile çalışma yapılan bölgeden geçmekte zorlanıyorduk. Çok büyük bir sıkıntımız giderildi. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e hizmetleri nedeniyle teşekkür ediyoruz” dedi.