Taş medreseliler, 43 yıl sonra iftar sofrasında bir araya geldi

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde Taş Medreseliler, 43 yıl sonra ikinci büyük buluşmayı iftar sofrasında gerçekleştirdi.

Adnan Akdağ’ın öncülüğünde Taş Medreseli ülkücüler 43 yıl sonra 2. defa bir araya gelerek hem iftar açtı hem de Kadir Gecesini dualarla eda etti. Verilen iftar yemeğine cezaevinde asılarak şehit olanlar ile cezaevinden çıktıktan sonra vefat edenlerin dışındaki Manisa il merkezindeki taş medreseliler katıldı.

İftar yemeği öncesinde konuşan Akdağ, “Bizler 40 küsur yıl önce inandığımız dava uğruna cezaevlerine girip oraları taş medrese yapmış bir nesil ve davanın temsilcileriyiz. Kimi dava arkadaşlarımız şehit edildi, kimimiz gazi olduk, sakat kaldık. Kimimiz de istikbalini dört duvara gömdü ama mücadelesinden taviz vermedi. Aradan geçen 40 yılı aşkın süredir bizler aynı coşku ve heyecanı yaşıyoruz” dedi.

Manisa il merkezinde geriye 15 kişi kaldıklarını vurgulayan Akdağ, iftar yemeğinde cezaevinde asılarak şehit olan Halil Esendağ ve Selçuk Duracık ile cezaevinden çıktıktan sonra rahmetli olan Aslan Özen, Hacı Dağlı, Ali Aksakal, Ahmet Tuncel, İhsan Metin Emet ve Yurtşen Durmaz’ı da rahmetle, dualarla yad edip birbirleriyle hasret giderdiklerini sözlerine ekledi.