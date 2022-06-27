’Tarzan genç çevreci aktivistler’ Projesi başladı

Manisa Valiliği’nin sahibi olduğu ve 5 gün sürecek olan ’Tarzan genç çevreci aktivistler’ Projesi bugün başladı. Gençler arasında iklim değişikliği konusunda farkındalık oluşturmak amacı güden projenin ortakları ise Romanya, Litvanya, İspanya, İtalya ve Yunanistan gençlerinden oluşuyor.

Projenin tanıtım toplantısı Manisa Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında Şehzadeler ilçesindeki bir otelde gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Vali Karadeniz, amaçlarının çevreci gençler yetiştirmek olduğunu belirterek, Manisa Tarzanı’nı örneğini verdi. Vali Karadeniz, “Manisa Tarzanı bugün dünyanın gündeminde olan küresel ısınma ve iklim değişikliği sorunlarını belki bu isimlerle adlandırmamış ama bunun bir sorun olacağını bize yıllar öncesinde gösterdi. Çevreye duyarlılık anlamında hem Manisa’da hem de Türkiye’de farkındalık oluşturmuştur. Bugüne geldiğimizde Manisa Tarzanı’nın birçok şeyi önceden fark ettiğini daha iyi anlıyoruz.” dedi.

Vali Karadeniz, projede Manisa’da olan yabancı öğrencilerin Manisa’yı ve Türk Kültürünü de öğreneceğini sözlerine ekledi.

Proje hakkında bilgiler veren Manisa Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu Koordinatörü Ural Sevener ise projenin amacının AB ülkelerindeki öğrencilerin gözüyle çevre bilincinin geliştirilmesi ve buna yönelik ne tür projelerin yapılması gerektiği ile ilgili atölye çalışması yapmak olduğunu söyledi. Sevener, “Günümüzde iklim değişikliği tüm dünyada karşılaşılan en önemli ve yaygın sorunlardan biridir. Bu nedenle, eylem, hava modellerinin mevsimsel olmayan ve normal varyasyonları üzerindeki insan kaynaklı etkilere odaklanmaktadır. İklim değişikliğinin etkisi ülkeden ülkeye farklılık gösteriyor. Öncelikle iklim değişikliğinin etkisini farklı ülkelerden gelen gençlik boyutuna göre tanımlamalıyız. Ayrıca farklı ülkelerden gençlerin bulduğu çözümümüz AB için küçük bir örnek olacaktır. Çözüm, açıklama şeklinde olacak ve politika yapıcılar için kamuoyu görüşünü içerecektir. Yerel aktivist kahramanlardan ilham alacağız. Proje ortağımız olan AB ülkelerinin gençlerine Manisa’mızda Manisa Tarzanı olarak bilinen çevreci kahraman var, gelin bunu size tanıtalım. Sizin de ülkenizdeki çevreci kahramanlarınızı varsa gelin bizlere tanıtın. Ondan sonra gençlerimiz bir araya gelip, atölye çalışması yaparak geleceğe yönelik çevrenin korunması hakkında ortak rapor hazırlayacaklar. Projenin sonunda genç bir evrimci aktivist olacaksınız. İklim değişikliğinin temel nedeni insanın davranış ve alışkanlıklarıdır. Bu yüzden insan davranışlarına odaklanan bir rapor oluşturmalıyız.” diye konuştu.

Sevener, Manisa Valiliği’nin sahibi olduğu projenin ortaklarının ise Romanya, Litvanya, İspanya, İtalya ve Yunanistan olduğunu, bütçe nedeniyle bazı ülkelerin katılım gösteremediğini sözlerine ekledi.