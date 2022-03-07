Tarım arazisinden geçen kanalizasyon hattı deplase ediliyor

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Alaşehir İlçesine bağlı Kurtuluş Mahallesinde tarım arazisi altından geçen kanalizasyon hattında yürüttüğü deplase çalışmalarıyla meydana gelebilecek sorunların önüne geçti.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa genelinde altyapı sorunlarını ortadan kaldırmak adına çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor. Bu kapsamda Alaşehir İlçesine bağlı Kurtuluş Mahallesinde tarım arazisi altından geçen kanalizasyon hattına 270 metre uzunluğunda büz yerleştirilerek deplasesi yapıldı. Çalışma, MASKİ Personeli ve Büyükşehir Belediyesi Salihli Beton fabrikasından temin edilen malzemeler ile yapıldı. Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte eski hattın daha kullanışlı hale getirilmesinin yanı sıra, ekiplerin yaşanabilecek müdahalesi gerektiğinde kanalizasyon hattına ulaşım kolaylaştırıldı. Oluşabilecek sorunlara karşı önlem alındı.