Tarım arazisi yanan üreticilere fidan desteği

Geçtiğimiz aylarda Gördes ve Akhisar ilçesinde çıkan yangınlarda, çok sayıda üreticinin tarım arazisi yandı. Yok olan ormanlar, yanan tarım arazileri yürekleri yakarken, Manisa Büyükşehir Belediyesi, mevcut alanların yeniden yeşillenmesi için harekete geçti. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün yaptığı hasar tespit çalışmasının ardından hak sahiplerine Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yüzde yüz hibe ile fidan desteğinde bulunuldu. Akhisar’da Seğirdim Mahallesi’nde yapılan fidan dağıtım törenine Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Kılıç, Tarım ve Hayvancılık Şube Müdürü Şadan Aslay, Akhisar Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Tahsin Arslan ve Belediye Meclis Üyesi Doğan Ensivri katıldı.

“Geçmiş olsun dileklerini iletti”

Geçtiğimiz aylarda çıkan yangında zeytin ağaçları yanan üreticilere, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün adına geçmiş olsun dileklerini ileten Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, “Yangın istenmeyen bir afet. Yangın sonucu kaybolan ürünlerin yerine konması, onların tekrar meyve vermeye başlaması yıllar sürecek, ama elbirliğiyle inşallah yaralar sarılacak. İl Müdürlüğümüzün yaptığı tespitlerin ardından Büyükşehir Belediye Başkanımızın onayıyla yanan bölgelerin tekrar yeşillenmesi bedelsiz olarak fidan desteğinde bulunuyoruz. Yerel yönetimler, devlet el ele ayağa bölgemize tekrar yeşillendirilecek” dedi.

“Allah bir daha böyle yangınlar göstermesin”

Üreticilerle sohbet eden İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk de, “Sizin buradaki özel durumunuzdan dolayı fidanlarınız yüzde yüz hibeli dağıtılıyor. Hayırlı bereketli olsun. Allah bir daha böyle yangın göstermesin. Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne de ayırmış olduğu bütçeden dolayı da teşekkür ediyorum” dedi.

Fidan desteğinden faydalanan üreticilerden Yusuf Akınlı, “Çok teşekkür ederiz. Yardımcı oldular. Biz alıp, bunu dikemezdik.” derken, Halime Aydın, “195 ağacım yandı. Allah razı olsun. Bu destek için destek için teşekkür ederiz.” diye konuştu.

Gördesli üreticiler de unutulmadı

Akhisar ilçesinin ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Gördes ilçesi Karayağcı Mahallesi’nde yaşayan üreticilere fidan desteğinde bulunuldu. Burada, tarım arazileri yanan 33 üreticiye, ayva, badem, ceviz, incir, kestane, Trabzon hurması ve zeytin fidanı desteğinde bulunuldu.