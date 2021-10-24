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Tarık Almış Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Tesisi yenileniyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz yıllarda yaparak, kent gençliğinin hizmetine sunduğu Tarık Almış Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Tesisleri’nde yenileme çalışması başlattı. Zaman içerisinde yıpranan mevcut tesis, günün şartlarına uygun olarak yenilenerek, kısa süre içerisinde sporseverlerin hizmetine yeniden açılacak.

MANİSA 24.10.2021, 13:21
Tarık Almış Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Tesisi yenileniyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz yıllarda yaparak, kent gençliğinin hizmetine sunduğu Tarık Almış Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Tesisleri’nde yenileme çalışması başlattı. Zaman içerisinde yıpranan mevcut tesis, günün şartlarına uygun olarak yenilenerek, kısa süre içerisinde sporseverlerin hizmetine yeniden açılacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Tarık Almış Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Tesisleri’nde kapsamlı bir yenileme çalışması başlattı. Yürütülen çalışmaları Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya; Yapım Kontrol ve Uygulama Şube Müdürü Egemen Eceoğlu ile birlikte inceledi. Çalışmaları yılsonuna kadar tamamlamayı planladıklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, “Geçtiğimiz ay başladığımız çalışmalarımızı hızlı bir şekilde yürütüyoruz. Spor sahasının altında tesviye betonumuz dökülüyor. Komple zemin kaplamasını yeniliyoruz. Aynı zamanda, yüzme havuzlarında da kapsamlı bir tadilata girdik. Kısa zaman içerisinde tamamlayarak, sporcuların hizmetine tekrar açmayı planlıyoruz” ifadelerinde bulundu.

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