Tarihi Kula evleri, Kula Belediyesine tahsis edildi

Manisa Büyükşehir Belediyesinin restorasyonunu yaparak Kula turizmine kazandırdığı tarihi 4 Kula evi, Kula Belediyesine tahsis edildi. Protokole göre 5 yıl süreyle otel olarak kullanılmak üzere bedelsiz tahsis edilen Kula evleri, ilçeye gelen yerli ve yabancı konukları ağırlayacak. Tahsis protokolünü imzalayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, protokolün ilçeye hayırlı olmasını temenni etti.

Kula’da tarihi yapıların yeniden turizme kazandırılması noktasında önemli projeleri hayata geçiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, tarihi dokusu ve eşsiz mimarisiyle kültür dünyasına armağan edilen ’Tarihi Kula Evleri’nde restorasyon çalışmaları gerçekleştirdi. Kula turizmine kazandırılan Zeynep Onbaşı Evi, Rahmi Erdil Evi, Dr. Aristi Evi ve Ali Kutlu Evi için Manisa Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı Meclis toplantısında Kula Belediyesinin kullanımına tahsis edilmesi yönünde karar alındı. Bu kapsamda Zeynep Onbaşı Evi, Rahmi Erdil Evi, Dr. Aristi Evi ve Ali Kutlu Evi, otel olarak kullanılmak üzere 5 yıl süreyle bedelsiz olarak Kula Belediyesine tahsis edildi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun da tahsis protokolü ile ilgili imzaları attı. Protokolün hayırlı olmasını temenni eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Kula’da restorasyonunu yaptığımız konukların Büyükşehir Belediyesi olarak tahsisini Kula Belediyesi’ne yaptık. Dışarıdan Kula’ya gelecek olan hem yerli hem yabancı konukları ağırlamak noktasında kullanılacaklar. İlçemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.