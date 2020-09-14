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Tarihi köprünün çevresi güzelleşti
MANİSA'NIN SARUHANLI İLÇESİNE BAĞLI HATIPLAR İLE ŞATIRLAR MAHALLELERİNİN BAĞLANTI YOLUNUN KIYISINDAN GEÇEN BİR DERE ÜZERİNDEKİ TARİHİ KEMERLİ KÖPRÜNÜN ÇEVRESİ, SARUHANLI BELEDİYESİ TARAFINDAN MESİRE ALANINA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ.
MANİSA 14.09.2020, 10:42
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Manisa’nın Saruhanlı ilçesine bağlı Hatıplar ile Şatırlar mahallelerinin bağlantı yolunun kıyısından geçen bir dere üzerindeki tarihi kemerli köprünün çevresi, Saruhanlı Belediyesi tarafından mesire alanına dönüştürüldü.
Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, yapılış tarihi kesin olarak bilinmeyen ancak Osmanlı döneminden kaldığı öğrenilen tarihi köprüyü turizme açmak için bir çalışma başlattıklarını kaydetti.
Vatandaşların bu bölgeyi ziyaret etmesi ve burada hoşça vakit geçirebilmesi için köprünün çevresinde peyzaj çalışmaları uyguladıklarını ifade eden Başkan Bilgin, Saruhanlı’nın buna benzer tarihi ve doğal güzelliklerini öne çıkarmak için çalışma yürüttüklerini dile getirdi.
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