Tam kapanma sürecinde çalışmalar aralıksız sürüyor

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kent genelindeki birçok noktada tamirat çalışmalarına devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından ise park ve yeşil alanlarda ara ekim çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Turgutlu Belediyesi ekipleri tam kapanma sürecinde de çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Selvilitepe, İstasyonaltı ve Albayrak Mahallelerinde çalışmalarına gün boyu devam etti. Ekipler tarafından Selvilitepe Mahallesi Tepe Sokakta parke tamiratı, Zengin Sokakta bordür ve parke tamiratı yapıldı. Selvilitepe Mahallesi Irlamaz Yolu üzerinde oluşan ve araç sürücüleri için tehlike oluşturabilecek çukurlarda asfalt yama çalışmaları da ekipler tarafından gerçekleştirildi. İstasyonaltı Mahallesi Arı Sokak ile Albayrak Mahallesi Hatboyu Sokakta da parke tamiratı ekiplerce tamamlandı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise Şehit Ali Şahin Parkındaki yeşil alanın bakımı kapsamında ara ekim çalışmalarını titizlikle yürüttü.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Ekiplerimiz 17 günlük tam kapanma süresinde de çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Selvilitepe Mahalle sakinlerimizin yoğun olarak talepte bulunduğu Tepe Sokak ve Zengin Sokak ile İstasyonaltı ve Albayrak Mahallelerimizdeki iki sokakta gerekli tamirat çalışmalarımızı tamamladık. Irlamaz Yolu üzerindeki sürücülerimizin güvenliğini tehdit edebilecek çukurları ise asfalt yama çalışmalarımızla kapattık. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz ise yeşil alanlarımızın, parklarımızın korunması ve bakımı için çalışmalarını sürdürüyor. Turgutlu Belediyesi olarak ilçemizin her noktasına hizmetlerimizi ulaştırmak en önemli görevimiz. Daha güzel, yaşanabilir ve güvenli bir Turgutlu için durmadan çalışıyoruz” dedi.