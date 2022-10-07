‘Tam Bana Göre Festival’den Şehzadeler’e ödül

Şehzadeler Belediyesi, Ankara Başkent Millet Bahçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Tam Bana Göre Gençlik Festivalinde, ‘Döngüsel Ekonomi Gençlerle Başladı’ projesi ile ’Genç Belediye’ ödülüne layık görüldü.

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Tam Bana Göre Gençlik Festivalinde otağ çadırında stant açan Şehzadeler Belediyesi, Türkiye’nin farklı illerinden festival alanına gelen vatandaşlara bir yandan Şehzadeler Belediyesinin hizmetlerinin tanıtımını yaparken bir yandan da Kurşunlu Han’da açılan kurslarda eğitim veren el sanatları ustaları hünerlerini sergiliyor.

Her yıl farklı temalarla düzenlenen proje yarışmasına Şehzadeler Belediyesinin geri dönüşümün ekonomiye olan katkısını ön plana çıkaran Döngüsel Ekonomi Gençlerle Başladı projesi ile başvuru yapan Şehzadeler Belediyesi bu yıl ’Genç Belediye’ ödülüne layık görüldü.