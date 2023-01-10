Talep olunca yeniden kurs açıldı

Eğitim-Öğretim yılının başında Sarıgöl İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan ’Katı yakıtlı kalorifer ateşçiliği’ kursu gelen talep üzerine ikinci kez açıldı. 45 gün boyunca 16 saati teorik, 32 saati uygulamalı olmak üzere toplam 48 saat sürecek kursa 21 kursiyerin katıldığı öğrenildi.

Sarıgöl İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında gelen talep üzerine ikinci kez ’Katı yakıtlı kalorifer ateşçiliği’ kursu açıldı. 45 gün sürecek olan kursa 21 kursiyer katılırken, kurs boyunca 16 saati iş güvenliği eğitimi, 32 saatinin de katı yakıtlı kazan yakma teknikleri olmak üzere 48 saatlik bir eğitim verileceğini anlatan Sarıgöl İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hasan Oruç, "Sene başında açmış olduğumuz kursumuzu vatandaşlarımızdan gelen talep üzerine tekrar açtık. Vatandaşlarımızdan gelen talepler üzerine kurslarımızı planlıyoruz. Kalorifer yakmak için bu belgeyi almak önemli. Kursiyerlerimiz hem iş sağlığı ile ilgili hem de kazanla ilgili teorik bilgileri aldıktan sonra alanda uygulamalı olarak eğitimlerini alacaklar. Kursumuza 21 kursiyerimiz katılıyor." dedi.