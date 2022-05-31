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Takla atan traktörün sürücüsü yaralandı
Manisa’nın Selendi ilçesinde şarampole yuvarlanan traktörün sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
MANİSA 31.05.2022, 10:37
Manisa’nın Selendi ilçesinde şarampole yuvarlanan traktörün sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza Manisa’nın Selendi ilçesine bağlı Yıldız Mahallesi Kurusu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yaşar K. idaresindeki 64 FN 946 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ile itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Yaşar K., yaralı olarak ambulansla Selendi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaşar K.’nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.